Alla scoperta delle Langhe a bordo del bus cabrio di Bus Company

È ripartito il “Langhe Sightseeing Tour”, proposto dalla saluzzese Bus Company per accompagnare turisti, italiani e stranieri, alla scoperta di questo magnifico angolo di Piemonte. “Langhe Sightseeing Tour” consente di visitare in autonomia i più importanti paesi delle Langhe con la possibilità di prendere l’autobus quante volte si vuole e la libertà di salire a bordo in qualsiasi punto del percorso nell’arco delle 24 ore e con lo stesso biglietto. Il servizio, operativo ogni sabato, domenica e nelle giornate festive fino al prossimo 29 novembre, permette di ammirare comodamente seduti da un bus scoperto e dotato di ogni confort i paesaggi delle Langhe e alcuni borghi da cartolina.



Le corse, in totale quattro al giorno, partono da Alba ed effettuano numerose soste attraversando le località. L’accesso al servizio è garantito nel rispetto delle norme e degli atteggiamenti che limitano la diffusione del Covid-19. Per acquistare i biglietti, consultare percorso e orari e avere ulteriori dettagli è possibile visitare il sito Internet www.langhesightseeingtour.it



“Un modo unico e divertente per viaggiare in totale autonomia. Anche in quest’anno particolare – spiega Enrico Galleano amministratore delegato di Bus Company – proponiamo il ‘Langhe Sightseeing Tour’ per far conoscere le Langhe in comodità ma senza l’utilizzo dell’auto e nel rispetto dell’ambiente. Il tour è a bordo di un bus cabrio in modo da poter godere dei meravigliosi paesaggi che offrono le colline Unesco, con la possibilità di salire e scendere quante volte si vuole”.



Il biglietto si può acquistare on line ad un prezzo di 12,99 euro a persona (gratis per bambini fino a 6 anni accompagnati dagli adulti e per disabili con loro accompagnatori) oppure direttamente sul bus con pagamento in contanti al costo di 15 euro. Si può utilizzare il bus per un’intera giornata, salendo e scendendo a qualsiasi fermata. Optando per la formula weekend si può acquistare il biglietto ad un prezzo di 25 euro valido per due giorni consecutivi. È anche possibile ottenere uno sconto del 50% per chi raggiunge Alba con il treno esibendo il biglietto Trenitalia a bordo bus. La proposta si arricchisce, inoltre, di una convenzione per l’accesso ai più belli e importanti castelli delle Langhe, visitabili ad un prezzo scontato presentando il biglietto del “Langhe Sightseeing Tour”