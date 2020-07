Maurizio Marello (Pd): “Meglio affidare la gestione allo Stato per il completamento dell’Asti-Cuneo”

L’ex sindaco di Alba ed ora unico consigliere regionale Pd eletto in provincia di Cuneo Maurizio Marello ritiene che il completamento dell’autostrada Asti-Cuneo sia più facilmente realizzabile se i lavori passano in capo allo Stato.

“Il Governo – scrive Marello sul suo profilo Facebook - sta decidendo sulla revoca della concessione ad Autostrade. Pare che oggi ci sia la pronuncia definitiva. Intendo esprimere la mia modesta opinione. Che va oltre la contingenza dei fatti. Personalmente – afferma - credo che le infrastrutture (strade, autostrade etc..), che sono l’ossatura di un Paese, debbano essere gestite direttamente dallo Stato. Il regime delle concessioni - aggiunge - si è rivelato fallimentare tranne che per i concessionari. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il profitto ai privati ed i danni allo Stato ed ai cittadini. Basta vedere le manutenzioni non fatte, Genova docet. Credo occorra mettere in campo un serio progetto di nazionalizzazione. E così magari, nel nostro piccolo – conclude -, vedremo ultimata la Cuneo – Asti”.