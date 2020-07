Pevecomm: progetto finalizzato al rilancio delle attività locali

L'Associazione dei commercianti peveragnesi «Pevecomm» ha attuato iniziativa molto simile a quella dei «colleghi» della vicina Boves, «La Sporta» («La Sporta c’è», partito a fine giugno, altro simile sta interessando, ad esempio, i buschesi, in Provincia).

Dal 10 luglio è partito un nuovo progetto, «Peveragno riparte», per esortare a «Fare la spesa a Peveragno», che durerà sin al 15 ottobre, come sempre, anche qui, in collaborazione con la «Banca di Boves», Cassa Rurale ed Artigiana, del Credito Cooperativo Italiano.