Sono 212 i comuni della Granda Covid-free. Ancora 63 positivi. I numeri più alti a Cuneo, Saluzzo, Pagno, Bra e Canale

Mentre si continua a parlare di stato di emergenza, con il nuovo DPCM che proroga alcune misure fino al 31 luglio - mascherine al chiuso, divieto di assembramenti - di un praticamente certo ritorno del virus in autunno, nessuno sa con quale portata, uno sguardo odierno alla tabella della Regione Piemonte sui casi in essere in questo momento ci restituisce la foto di una provincia dove sono Covid-free 212 comuni su 247.

Praticamente l'86 per cento.

35 i comuni non ancora Covid-free. I comuni che ancora registrano qualche caso sono perlopiù nel Saluzzese e nelle Langhe.

Le persone che risultano attualmente positive sono 63, di cui 7 a Saluzzo e Cuneo, 6 a Pagno (il focolaio scaturito da una cena, dove è stato contagiato anche il sindaco) 4 a Bra e a Canale. Ci sono ancora 2 contagi a Bagnolo Piemonte e ad Alba e 3 a Scarnafigi.

I restanti comuni registrano una sola persona contagiata ciascuno.

Ieri il sindaco di Boves Maurizio Paoletti ha annunciato su Facebook come da dieci giorni il suo comune sia libero dai contagi, invitando comunque a mantenere alta l'attenzione.

A metà giugno Marene era stata dichiarata Covid free ma adesso registra un contagio. A Centallo, dopo parecchi giorni senza casi, nei giorni scorsi è deceduto un uomo, contagiato nel periodo post-emergenza e deceduto in un paio di settimane. La situazione del paese probabilmente cambierà nei prossimi giorni. Al momento non risultano contagi ma si stanno monitorando i contatti della persona deceduta.

La situazione, quindi, è in costante aggiornamento, anche se nella nostra provincia, che si avvia comunque a raggiungere i 400 decessi, i contagi sono in costante diminuzione, mentre a ieri risultavano guarite 2403 persone, con un importante +45, il numero più alto da settimane di persone risultate negative a due tamponi.