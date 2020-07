Cuneo: torna anche quest’anno il “Climate Change Camp” del Parco fluviale

Il “Climate Change Camp” coinvolgerà i partecipanti in attività ambientali, naturalistiche e scientifiche con un focus specifico sul cambiamento climatico e sulle conseguenze che ne derivano. I partecipanti si cimenteranno inoltre nella costruzione di una vera redazione social di giornalismo scientifico che documenterà le attività della settimana comunicate poi sui canali social del Parco fluviale. Il risultato presentato sarà strumento di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali la cui voce è quella delle generazioni future che guardano, documentano e agiscono in protezione dell’ambiente.

Il Parco fluviale Gesso e Stura, da anni impegnato in attività e progetti di educazione ambientale, dall’aprile del 2017 gestisce in qualità di capofila il progetto di cooperazione transfrontaliera “CClimaTT – Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero” mirato proprio a informare e sensibilizzare sulle cause dei cambiamenti climatici e sugli effetti da questi generati, nonché sulle possibili azioni di mitigazione e adattamento a cui tutti siamo chiamati a contribuire. Sono partner del progetto anche la Regione Piemonte, l’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo, l’Ente di Gestione Aree Protette Alpi Marittime in Italia e i Parchi nazionali del Mercantour e degli Ecrins in Francia.