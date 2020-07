Tragedia a Carmagnola: uomo 71enne di Bagnolo Piemonte uccide una donna, torna a casa e poi si spara

Tragedia dai contorni ancora tutti da definire, quella che si è consumata nelle scorse ore a Carmagnola. Un omicidio-suicidio che si è verificato al civico 10 di via Gozzano.

In base alle prime ricostruzioni, un uomo di 71 anni ha ucciso con un colpo di pistola una donna di 68 anni, che si ritiene potesse essere la sua compagna, prima di darsi alla fuga.

L'assassino - pensionato - era originario di Bagnolo Piemonte e dopo essere scappato ha raggiunto la propria abitazione, ha rivolto l'arma verso di sé, sparandosi alla testa e morendo. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Carmagnola che appena arrivati sul posto hanno trovato il cadavere della donna.



Dalle prime evidenze, sembrerebbe che la pistola fosse regolarmente detenuta dall'uomo. Sul posto a Bagnolo Piemonte è intervenuto l'equipe medico sanitario tramite elisoccorso.

Stando alle prime ricostruzioni non risultano precedenti denunce imputabili all'autore dell'assassinio. Non sarebbero stati segnalati in passato litigi o interventi da parte dei Carabinieri riguardanti la donna di Carmagnola e l'uomo di Bagnolo.