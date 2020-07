"Fantasy's got talent", la sfida dei burattini arriva al Parco di Crava Morozzo

Domenica 19 luglio, presso il centro visite della Riserva Naturale Crava Morozzo, è in programma un pomeriggio per bambini e famiglie per tornare a divertirsi immersi nella natura ed in piena sicurezza.



Grazie all'associazione "Amici dell'Oasi di Crava Morozzo odv", con il contributo della fondazione CRC e il supporto della Lipu, a partire dalle ore 15 si potrà assistere a divertenti spettacoli di burattini, messi in scena da "Cera una volta".



Il portico del centro visite si trasformerà per un giorno nel "Fantasy's got talent" un magico teatro di burattini che si sfideranno con i loro talenti per vincere una competizione davvero particolare.



La partecipazione è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati per rispetto delle normative anti covid. Per questo motivo si consiglia la prenotazione al 3477648262 oppure a oasi.cravamorozzo@lipu.it.



Appuntamento domenica 19 luglio con spettacoli alle ore 15, 15,45, 16,30, 17,15.





Oltre ad assistere al teatrino dei burattini, le famiglie potranno visitare la Riserva e passare così una giornata all'aria aperta ad osservare la natura nelle sue sfaccettature. Per una breve pausa ristoratrice, la "Foresteria dell'Oasi" è aperta.