Laboratori e attività ludico-creative a Limone Piemonte per imparare divertendosi

Lunedì 20 luglio torna “Minimimi”, il workshop di teatro, mimo e circo per bambini dai 5 ai 12 anni, che si terrà al Piazzale Nord alle 18 alle 19.30.



Mercoledì 22 luglio ci sarà il primo appuntamento del laboratorio di cesteria: grandi e piccini potranno cimentarsi nella realizzazione degli oggetti più disparati utilizzando le antiche tecniche dell’intreccio sotto la guida esperta di Esteve Anghilante. Dalle 15 alle 18 presso il tendone allestito nel Piazzale Nord. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (tel. 0171 925281).



Sempre mercoledì 22 luglio, dalle 16 alle 17 in frazione sant’Anna, sarà organizzato un itinerario guidato alla scoperta delle mucche al pascolo.



Nel pomeriggio di giovedì 23 luglio alle 16 lo Chalet Le Marmotte ospiterà la lezione di cucina “Facciamo un dolce tipico”: i partecipanti potranno scoprire i segreti della ricetta della crostata di ramasin, speciale torta della tradizione limonese. Ingresso a offerta libera; parte del ricavo verrà devoluto alla Croce Rossa di Limone. Info e prenotazioni 348 3301992.



Venerdì 24 luglio, dalle 14.30 alle 17, torna l’appuntamento settimanale “Divertiamoci con i giochi di una volta”: animazione per bambini e ragazzi dalle 14.30 alle 17 con ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria entro 23 luglio giovedì presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone (0171.92319 - info@scuolascilimone.it).



Sabato 25 luglio si terrà il primo incontro della rassegna “Play Time” del Museo dello Sci Agostino Bottero a cura de La Fabbrica dei Suoni: cinque appuntamenti a ingresso gratuito con attività ludico-creative a base di canto, movimento strutturato ed espressivo e strumenti non convenzionali dedicati ai più piccoli. Dalle 15.30 alle 16.30 i bambini dai 3 ai 6 anni potranno scoprire “Dove soffia il vento”: un viaggio che parla del rispetto verso il pianeta Terra attraverso la storia di una piccola nuvola cresciuta in montagna che parte alla scoperta del mondo.



Tutti i laboratori prevedono un numero limitato di partecipanti e si svolgeranno nel rispetto della normativa anti Covid-19. È perciò necessario prenotarsi presso l’Ufficio Turistico (tel. 0171 925281).



Inoltre, a partire dal 16 luglio la Biblioteca civica di Limone è nuovamente accessibile al pubblico per consentire il prestito e la consegna di libri, nei seguenti orari di apertura: martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; mercoledì dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18; lunedì chiuso. Per evitare assembramenti e fornire un servizio ottimale agli utenti è consigliato prenotare la propria visita chiamando lo 0171/926663 o inviando un’e-mail all’indirizzo biblioteca.limonepiemonte@gmail.com.