Moretta, torna la cena in piazza "Ven cò ti"

Iscrizioni aperte per la seconda edizione della cena di piazza “Ven cò ti”, in programma venerdì 31 luglio in piazza Castello. La cena “servita in arancione”, dopo lo strepitoso successo dello scorso anno, torna in un’edizione speciale, già ribattezzata “Covid edition”, un po’ per scaramanzia, un po’ per ricordare che l’attenzione, anche nei momenti di festa, va tenuta alta.

Organizzata dal Comune di Moretta, con la collaborazione del Comitato Commercianti e Artigiani, la Pro Loco, la Croce Rossa e la Protezione Civile, si differenzia dallo scorso anno in alcune caratteristiche, anche a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.La cena si terrà, dalle 20, in piazza Castello, con ingresso da piazza Europa (VillaSalina). È obbligatoria la prenotazione (presso macelleria Imberti, cartoleria L’Angolo, cesteria Bonelli o la Baracca del gelato).

Il menù prevede prosciutto e melone, battuta di Fassone, insalata di faraona all’aceto balsamico, tomino in salsa, agnolotti burro e salvia, pannacotta alla menta, acqua e vino. Predisposto anche un menù bimbi con prosciutto, salame, agnolotti burro e salvia e milanese con patatine.

Commenta il sindaco Gianni Gatti: "Non volevamo rinunciare ad un appuntamento che lo scorso anno ha riscosso il plauso e la partecipazione di tantissimi morettesi. Lo sforzo organizzativo è stato grande, ma riusciremo a divertirci in sicurezza. Non dimentichiamo il momento delicato, e all’ingresso, che sarà controllato, distribuiremo le mascherine a tutti i partecipanti".