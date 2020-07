Savigliano, ok al progetto di fattibilità per le nuove piste ciclabili di via Danna e corso Indipendenza

Grazie al “decreto crescita” la città di Savigliano punta sempre più sul “green” e sulla sostenibilità. Potrà infatti usufruire di 130 mila euro per nuovi interventi di mobilità sostenibile e abbattimento della barriere architettoniche, con un piano che prevede tra le opere più importanti quello della pista ciclabile in via Danna e in corso Indipendenza e che si è concretizzato la scorsa settimana con l’approvazione tramite delibera di giunta del progetto di fattibilità economica.

L’anno scorso la stessa cifra è stata utilizzata per i lavori di messa in sicurezza del Municipio e dei serramenti. “Quest’anno abbiamo decidono di puntare sulla mobilità sostenibile” spiega l’assessore Paolo Tesio “Abbiamo stabilito alcuni interventi importanti come la pista ciclabile su via Danna, ma anche il percorso pedale messo in sicurezza in via Macra, e la pista ciclabile su corso indipendenza, con un controviale e la sua pedonalizzazione. Avremo così un pista ciclabile che parte da piazza Nizza e va fino alla rotonda in via Mazzini”.

Il progetto prevede nel dettaglio sei fasi di intervento. Opere principali saranno appunto le due piste ciclabili in via Danna e in corso Indipendenza. A queste si aggiungo il percorso pedonale protetto in via Macra tra via Tavolazzo e via Bisalta, la manutenzione straordinaria passaggi pedonali corso Indipendenza e Corso Isoardi, la realizzazione della corsia ciclabile in zona Vernetta e l’abbattimento delle varie barriere architettoniche.

Savigliano punta quindi ad ampliare la propria sostenibilità aumentano le piste ciclabili e garantendo maggiore sicurezza per i cittadini che prediligono gli spostamenti a piedi piuttosto che in auto. La volontà di realizzare un percorso ciclabile che attraversa la città era già stata annunciata a inizio anno durante la 1^ Commissione quando era stato confermato l’arrivo del finanziamento da 130 mila euro da parte del Ministero dell’Interno. Il percorso si andrebbe ad aggiungere a quelli già presenti e che oggi contano un totale di 10 km di piste ciclabili: la pista ciclabile Viale Piave - Parco Graneris, la pista ciclabile Santuario Sanità e la pista ciclabile Piazza Nizza - Parco Nenni.

I lavori saranno assegnati entro il 30 settembre e potranno partire con ogni probabilità nell’autunno 2020.