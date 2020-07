Dae pubblica alla Misericordia intitolata al compianto Angelo Carletto

Sabato 18 luglio nella zona antistante alla sede della Misericordia di Cuneo alla presenza del Vescovo e delle autorità cittadine è stata inaugurata la postazione DAE pubblica intitolata al volontario Angelo Carletto recentemente scomparso.



Inoltre è stato fornito anche un altro DAE che andrà a potenziare le attrezzature delle ambulanze da soccorso.



"La Misericordia di Cuneo ringrazia la Famiglia Carletto per la sua presenza e la sua donazione in ricordo di Angelo. Si ringrazia anche gli anonimi donatori e la Biz Italia per la realizzazione dei progetti di acquisto dei DAE."