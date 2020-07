Fossano in lutto per la scomparsa di Bruno Manfredi

Fossano è in lutto oggi per la prematura e improvvisa scomparsa ieri, martedì 21 luglio, di Bruno Manfredi.

Noto per il negozio di ferramenta, dapprima in via Roma e poi in piazza Romanisio, Manfredi ha anche lasciato il segno in moltissimi appassionati calciatori di Fossano e del circondario dove per anni aveva prestato attività di allenatore. In queste ore in molti stanno ricordando la sua battuta pronta, la grinta e la pazienza con la quale si è occupato di tanti calciatori in erba, la professionalità nell’attività sportiva con i più grandi e nel lavoro.

Manfredi, 68 anni, lascia la moglie Cinzia Sonza, i figli Davide con Nara e Desirèe e Andrea con Simona, Giovanni, Lorenzo ed Elena; il fratello Silvio con Gabriella, Matteo e Marco.

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, mercoledì, nella Chiesa di San Bernardo alle ore 19 e il funerale sarà celebrato giovedì 23 luglio alle ore 16 nella Chiesa parrocchiale di San Bernardo partendo dall’abitazione di via San Francesco 6 alle ore 15.50.