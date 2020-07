Un ricco calendario di eventi nei prossimi giorni a Mondovì

Sabato 25 luglio

Sabato mattina, a Mondovì, mercato cittadino diffuso nelle piazze del centro. Un nuovo format che, oltre alla tradizionale piazza Ellero, vedrà l’estensione del mercato al ponte Silvestrini, in via Marconi e in piazza Cesare Battisti (produttori agricoli della Regione Piemonte).



Sabato 25 e domenica 26 luglio

Inaugurata presso la torre civica del Belvedere l’installazione sonora a firma Liliana Moro, artista di spicco nel panorama dell’arte contemporanea italiana. “Cosa ascolto quando ascolto lo scorrere del tempo?”, la domanda, che dà il titolo all’opera e ne diventa parte integrante, accompagna il visitatore nel viaggio emozionale di ascesa e discesa dalla torre, con lo splendido affaccio dalla sommità sulle Langhe e sulle Alpi Marittime. La torre è aperta il sabato e la domenica, in orario 10.00-13.00 / 13.00-19.00.



Il Museo della Ceramica, che ospita la mostra “Antonio Marras, Memorie dal sottosuolo”, osserva, invece, i seguenti orari: ven-sab 15.00-19.00, domenica 10.00-19.00. Per informazioni e prenotazioni è disponibile l’Ufficio Turistico al numero: 0174.330358.



Visitabile anche questo weekend “Infinitum, un volo verso l’infinito” esperienza di visita immersiva alla chiesa della Missione di Mondovì Piazza e al capolavoro prospettico di Andrea Pozzo. Giochi di luce, musiche barocche, racconti con visori 3D e video immersivi a 360 gradi per scoprire il capolavoro in maniera inedita, con possibilità di associare la vista artistica al “gusto”, grazie al coinvolgimento delle attività del rione Piazza (cena, aperitivo o gelato). Info e prenotazioni: 389.2844372.



Martedì 28 luglio

Torna nella splendida cornice di piazza Maggiore il “Cinema sotto le stelle” a firma dell’Associazione “La Funicolare”. Martedì 28 luglio, alle ore 21,30, “Dalili a Parigi”.



Mercoledì 29 luglio

“Suono di una notte di mezza estate” per le vie di Breo, con dj set e concerto di pianoforte e violino ai piedi della torre del Belvedere (senza acustica in loco) trasmessi in filodiffusione per le vie di Breo e in streaming sulla pagina Facebook “Città di Mondovì”. Evento lancio del nuovo wifi pubblico cittadino.