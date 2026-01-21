Straordinario inizio magico con Hyde al teatro civico di Busca

Quell’eleganza e raffinatezza nei modi, l’ironia e la straordinaria abilità tecnica, in un mix di effetti che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Blink Circolo Magico ha iniziato il nuovo anno con un appuntamento incredibile: sabato 17 gennaio, al teatro civico di Busca, ha infatti proposto una delle performance più attese della stagione teatrale e magica: la “Cubomagia” di Hyde.

Sala gremita e la presenza di molti giovanissimi. Al secolo Manuel Paparella, per Hyde “la magia è una logica invisibile”. Il suo canale è diventato uno spazio di incontro per appassionati di magia, cubi e giochi di logica, con oltre 850.000 iscritti su YouTube e visualizzazioni che toccano i 100 milioni. Una forte community anche su altre piattaforme, tra le quali Instagram dove vanta quasi 200.000 follower.

Tra un cubo 7x7 risolto senza guardare, una sorprendente performance che ha unito la magia del cubo e delle carte, la risoluzione di cubi particolari combinata con elementi di teatro e presenza scenica, è stato uno show davvero unico, con momenti di incredibile suspense e tanta interazione con il pubblico.

Le mani alzate da parte dei giovanissimi per essere scelti e salire sul palco, i loro sguardi luminosi, i sorrisi e gli applausi in una serata che ancora una volta ha ricordato come la passione sia capace di smuovere i cuori ed unire. La sorpresa che genera bellezza, desiderio ancora di stupirsi. Presente in sala anche l’assessore Lucia Rosso in rappresentanza del Comune.

E sarà proprio ancora la meraviglia, quella delle bolle ma non solo, ad essere protagonista nel prossimo appuntamento della rassegna magica Sim Sala Blink, sabato 14 marzo con un doppio spettacolo, alle ore 17 ed alle ore 21, presso la Sala della Comunità del cinema teatro Don Bosco di Cuneo. “Bubbles is Magic!” con Rolanda e Marco Zoppi sta per arrivare nel nostro capoluogo di provincia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 366.5397023 o consultare il sito www.blinkcircolomagico.it. La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dai Comuni di Busca e Dronero, dall’ATL Cuneese, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e dalle Acli Arte e Spettacolo Cuneo.