Pocapaglia, grande partecipazione alla lezione di giornalismo del progetto Cocoon

È stata un successo di partecipazione e di attenzione la lezione di giornalismo, che si è tenuta a Macellai, frazione di Pocapaglia, nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio.

La redattrice del Nuovo Braidese Silvia Gullino è stata ospite del progetto Cocoon e ha coinvolto la platea, parlando del passato, del presente e del futuro dell’informazione, suscitando interesse alla lettura dei giornali, che crea un’educazione al ragionamento critico e al confronto con gli altri.

Nell’era dei social network, della comunicazione globale, dei nuovi linguaggi, ma anche delle fake news, la lezione ha offerto esempi teorici e un approccio pratico, culminato nella realizzazione di un articolo composto direttamente dai partecipanti, sotto la guida della docente.

Il pomeriggio è terminato con la merenda e gli auguri alla nonnina Teresa Tarable che ha festeggiato i suoi 85 anni.

Gruppo Diversamente Giovani