Il carnevale 2026 accende Mondovì e Fossano [VIDEO]

Da sabato 31 gennaio il carnevale colora Mondovì e Fossano.

L’edizione 2026 del carnevale di Mondovì, Carlevé ‘d Mondvì, è infatti in programma dal 31 gennaio al 21 marzo. Il Moro e la Bela Monregaleisa, con tutta la loro corte, sono pronti a portare divertimento e gioia nella Capitale italiana delle mongolfiere. Di origini antichissime, il carnevale in città ha sempre avuto grande valenza e risonanza, che superano i confini locali concedendo all’evento un rango regionale e sovra-regionale. Il carnevale di Mondovì, manifestazione di titolarità comunale, anche nel 2026 sarà organizzato dall’Associazione Famija Monregaleisa 1949 e promuoverà collaborazioni territoriali importanti.

Il cuore pulsante del carnevale è senza dubbio la Corte del Moro: a “capo” di questo gruppo c’è il Moro di Mondovì, figura tra il leggendario e lo storico che richiama la presenza dei saraceni nel Monregalese nel IX e X secolo, nonché uno dei simboli della città, ossia l’automa che ‘batte le ore’ scandendo il tempo dei monregalesi presso il baldacchino della chiesa di San Pietro nel rione di Breo. Tra storia, tradizioni, cultura ed enogastronomia, un ricco calendario di appuntamenti si prepara dunque ad animare Mondovì, con due momenti culminanti: domenica 8 febbraio la sfilata dei gruppi mascherati a Mondovì Breo e domenica 15 febbraio la sfilata di carri allegorici e dei gruppi mascherati a Mondovì Altipiano.

Fervono i preparativi anche per il carnevale di Fossano che vedrà quest’anno due appuntamenti imperdibili con la corte del Monarca e Monarchessa: sabato 31 gennaio i maestosi carri allegorici sfileranno in Via Roma a partire dalle ore 14.30. Il sabato successivo, 7 febbraio, al Palazzetto dello Sport la Pro Loco proporrà la Cena di Carnevale, con festa e animazione dedicata a grandi e piccini.