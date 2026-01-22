 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 22 gennaio 2026, 12:32

Domenica 8 febbraio la grande festa del carnevale di Fontanelle a cura della Pro Loco dei Santi Coronati

Al termine dello spettacolo si terrà l’estrazione della lotteria per l’asilo della frazione

Domenica 8 febbraio la grande festa del carnevale di Fontanelle a cura della Pro Loco dei Santi Coronati

Torna domenica 8 febbraio la grande festa del carnevale di Fontanelle a cura della Pro Loco dei Santi Coronati.

L’evento, che vedrà protagonista il simpaticissimo Mago Budinì, si terrà nel cortile interno del santuario di Fontanelle a partire dalle 14.30.

Per tutta la durata della manifestazione ci sarà una gustosa merenda a base di bugie, bibite e pane fatto nel forno a legna.

Al termine dello spettacolo si terrà l’estrazione della lotteria per l’asilo di Fontanelle.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel Salone parrocchiale.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium