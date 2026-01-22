Torna domenica 8 febbraio la grande festa del carnevale di Fontanelle a cura della Pro Loco dei Santi Coronati.
L’evento, che vedrà protagonista il simpaticissimo Mago Budinì, si terrà nel cortile interno del santuario di Fontanelle a partire dalle 14.30.
Per tutta la durata della manifestazione ci sarà una gustosa merenda a base di bugie, bibite e pane fatto nel forno a legna.
Al termine dello spettacolo si terrà l’estrazione della lotteria per l’asilo di Fontanelle.
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel Salone parrocchiale.