Marello: “Accostare Saluzzo a Caltanissetta o Porto Empedocle è uno sciacallaggio politico vergognoso della Lega”

“È vergognoso paragonare la situazione che si sta verificando in alcuni porti italiani con quanto sta accadendo in queste ore a Saluzzo”.

Maurizio Marello, consigliere regionale del Partito Democratico, replica alle dure parole della Lega che, “denunciando” la presenza in città di “migranti potenzialmente infetti al Covid-19 e irreperibili”, ha accostato Saluzzo a Porto Empedocle e Caltanissetta.

Una vergogna, per Marello, “in primis poiché i lavoratori di Saluzzo non sono immigrati clandestini sbarcati in modo incontrollato, come dichiarato dai consiglieri Alberto Preioni e dal consigliere Paolo Demarchi, bensì lavoratori regolari che garantiscono l’attività della raccolta della frutta, assai importante per il territorio piemontese”.

“La questione dell’accoglienza di operatori per la raccolta della frutta – aggiunge Marello – era stata sollevata, oltre che dal sindaco di Saluzzo e dai sindaci del territorio, anche da me il 25 maggio in Consiglio regionale, con un’interrogazione a risposta immediata nella quale rimarcavo possibili difficoltà durante la raccolta nel garantire accoglienza e sicurezza sanitaria.

Molto è stato fatto, perché sono seguiti accordi con Prefettura e Regione Piemonte, è stato nominato un commissario che trattasse direttamente la situazione, ma del problema si era ben consapevoli.

Penso che a sottovalutarlo, forse, sia stata la maggioranza in Consiglio regionale, dal momento che, a seguito dell’interrogazione mi fu risposto che per l’anno in corso, fossero sufficienti gli italiani per raccogliere la frutta”.