Cuneo adotterà il nuovo protocollo di legalità sugli appalti realizzato da Comune e sigle sindacali

“ Un’iniziativa davvero lodevole. Cuneo sarà uno dei primi comuni in Piemonte a realizzare questo nuovo protocollo, che punta a contrastare ogni possibile tipo di illegalità relativa alle procedure di appalto, per assicurare maggior controllo e difendere l’interesse pubblico alla legalità ” ha sottolineato l’assessore Guido Lerda , promotore della mozione.

“Non andiamo ad aggiungere molto di nuovo, ma sottoscriviamo alcune buone pratiche già messe in campo dal nostro Comune cercando di scongiurarne altre più rischiose come la procedura del “massimo ribasso”. Questo perché l’attualità del panorama post-Covid rende ancor più necessario l’attenzione a tutte le irregolarità, compresa la possibilità di infiltrazione mafiosa”.