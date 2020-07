Il Caffè Letterario di Bra si fa piccolo con il fantalibro dei Me contro Te, “Sfida il Signor S con Luì e Sofì”

Le scuole sono chiuse e feste o raduni sono fortemente sconsigliati. Così, a rallegrare le vacanze dei più piccoli ci pensa il Caffè Letterario di Bra con il terzo fantalibro dei Me contro Te, “Sfida il Signor S con Luì e Sofì”.

Questa volta i protagonisti non sono soltanto Luì e Sofì. Infatti, la nuova fatica editoriale è dedicata al loro acerrimo nemico, il Signor S. Nel volume pubblicato da Mondadori Electa Junior verranno affrontate nuove sfide e prove, attraverso una serie di imprese pazze da compiere ed enigmi complicati da risolvere. Per intenderci, il messaggio al Team Trote è forte e chiaro: ci sarà da divertirsi pagina dopo pagina.

I Me contro Te sono un ciclone inarrestabile. Loro si chiamano Sofì e Luì e rispondono al nome di Sofia Scalia e Luigi Calagna, sono fidanzati, arrivano da Partinico, un paesino della Sicilia e sono i due YouTuber più amati dai bambini. Ma soprattutto due veri fenomeni social e non solo. Il loro primo film, “Me contro Te - La vendetta del Signor S” (non l’avete ancora visto? Rimediate subito!) ha incassato infatti in soli 3 giorni quasi 5 milioni e mezzo con la media pazzesca di 9.109 euro su 597 sale. Numeri da capogiro.

Sofì e Luì, classe 1997 lei e 1992 lui, nascono su YouTube nel 2014 con il duo Me Contro Te: 4,6 milioni gli iscritti al canale. Non molti di meno i follower su Instagram e su TikTok, rispettivamente 1,5 milioni e 1,6 milioni. Da allora Sofì e Luì condividono con i fan, chiamati simpaticamente Team Trote, la loro vita e le loro passioni. Nel mezzo tante sfide (le famose challenge), battute, racconti, giochi, scherzi e prese in giro da teenengers.

Funzionano anche come cantanti, talmente bene che nel 2016 aprono anche un secondo canale su YouTube (Me Contro Te Music, 1,2 milioni di iscritti). Il loro terzo canale arriva invece nel 2018, si chiama Me Contro Te Extra (539mila iscritti) ed è un daily vlog dove i due ragazzi mostrano il backstage della loro vita virtuale, con interviste e servizi televisivi che li riguardano.

Il segreto del loro successo? La spontaneità, la freschezza e la pulizia: nel loro canale non ci sono parolacce né atteggiamenti sopra le righe, ma solo divertimento e leggerezza. Tante le gag, ma anche i momenti educativi, con semplici esperimenti di chimica o fisica e tanti racconti quotidiani.

Il i Me Contro Te hanno ricevuto persino il premio Moige, assegnato alla Camera dei Deputati dal Movimento Italiano Genitori ai programmi più adatti alle famiglie, perché il loro canale “ Risulta particolarmente educativo e la visione dei loro filmati è consigliabile a un pubblico di bambini, perché stimola la fantasia”.