Prorogato fino al 31 agosto il concorso "La scuola che vorrei" della Fondazione CRC

Con il concorso La scuola che vorrei gli alunni sono invitati a raccontare, con diverse modalità espressive, quale scuola si immaginano riaprirà a settembre dopo la chiusura dovuta al coronavirus, a partire dai loro bisogni, dalle loro aspettative e dai loro sogni. Un’occasione nuova per raccogliere suggestioni e creare opportunità di confronto e dialogo, coinvolgendo in prima persona gli studenti nell’immaginare la scuola che li vedrà protagonisti al rientro.

Il concorso La scuola che vorrei mette in palio diversi premi per ogni categoria:

- categoria Disegno: al 1° classificato andrà kit buono libri + gioco Montessori dal valore di 250 € per lo studente + buono libri per la classe dal valore di 250 €;

- categoria Racconto: al 1° classificato buono libri dal valore di 250 € per lo studente + buono libri per la classe dal valore di 250 €;

- categoria Video: al 1° classificato buono per dispositivi informatici dal valore di 250 € per lo studente + buono per attrezzatura informatica per la classe dal valore di 250€;