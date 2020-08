CuneoLaica: continua questa sera l'iniziativa dei Radicali

Si terrà dalle 20 alle 23.30 di oggi (giovedì 6 agosto) all'inizio di via Roma il presidio di Radicali Cuneo contro le malattie sessualmente trasmissibili e per la raccolta firme della petizione popolare #CuneoLaica, iniziativa sostenuta dall'Unione Atei e Agnostici Razionalisti con l'obiettivo di istituire in città una sala del Commiato per i funerali laici a Cuneo.

Durante l'evento i militanti distribuiranno profilattici gratuiti e una brochure sulle malattie sessualmente trasmissibili e sui metodi contraccettivi.

Commenta Filippo Blengino, Segretario di Radicali Cuneo, nel comunicato stampa ufficiale: "Cuneo è una città che ha bisogno di una bella ventata di vita, di iniziative moderne, che mirino a laicizzare il Comune e ad attivare campagne di sensibilizzazioni su tematiche fondamentali. Per questo giovedì scenderemo in piazza, insieme agli amici dell'UAAR, ossia per chiedere che anche nella nostra città sia compiuto un gesto di civiltà, e che integralismi religiosi e poteri vari permettano finalmente di dare la possibilità ai non credenti di avere un funerale laico in una sala decente. Il mio appello a tutta la popolazione cittadina: venite a firmare la nostra petizione".