Savigliano si racconta di sera: dal 14 agosto tre passeggiate alla scoperta della città

Savigliano si racconta di sera. Come? Attraverso tre passeggiate “in notturna” alla scoperta della città in programma per tutto il mese di agosto.

Si comincia venerdì 14 con l’appuntamento “Curiosità e misteri”. Il ritrovo sarà alle ore 21 in piazza Santarosa presso la Torre Civica. I partecipanti saranno accompagnati lungo un percorso in cui saranno svelate curiosità legate a vicende storiche e misteri saviglianesi.

Si prosegue poi il 21 agosto con “Le sculture parlanti”. L’appuntamento è in piazza Galateri alle ore 21, protagoniste appunto le sculture cittadine e la loro storia.

Infine, il 27 agosto durante l’ultima serata alla scoperta della città si parlerà de “I tesori dell’isolamento di San Pietro”. Alle ore 21 davanti alla chiesa del santo si racconteranno le strade ricche di storia e i loro “tesori” tra cui il Pantheon dei Benefattori inaugurato nel 2019.

Le passeggiate serali sono organizzate dall’Ufficio Turistico IAT di Savigliano, è necessaria la prenotazione al numero 0172712982 oppure tramite mail iat.savigliano@coopculture.it;

Le visite sono gratuite.