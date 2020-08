La dottoressa Ilaria Marenco dal 1° settembre è nuovo medico di medicina generale a Mondovì

Dal 1 settembre si inserisce quale Medico Titolare di Medicina Generale la Dottoressa Ilaria Marenco che presterà la propria attività presso la sede di Mondovì in Piazza Ellero, 54 nei giorni lunedì (dalle ore 9,30 alle ore 11), martedì (dalle ore 09,30 alle ore 11), mercoledì (dalle ore 16 alle ore 18), giovedì (dalle ore 16 alle ore 18) e venerdì (dalle ore 9,30 alle ore 11).



La dottoressa è contattabile al numero 353/4128123.



Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta del Medico dovranno recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso lo Sportello di Scelta/Revoca c/o Ospedale di Mondovì Via San Rocchetto, 99

dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 17 (orario continuato).



E’ anche possibile effettuare la scelta online, se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte.



In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al Covid-19, sarà possibile trasmettere via email le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento d’identità al seguente indirizzo: prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it



Gli assistiti potranno effettuare la nuova scelta del Medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza/domicilio, con la limitazione che se la distanza tra la loro residenza/domicilio e lo studio del MMG che intendono scegliere supera i 20 chilometri, dovranno avere l’accettazione da parte del MMG nei cui confronti intendono effettuare la scelta e compatibilmente con la loro disponibilità di posti al momento della scelta.