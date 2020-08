"Entracque Valle Gesso": due giovani lanciano un progetto per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo del turismo in valle

Il progetto "Entracque Valle Gesso" è nato durante il lockdown dovuto alla pandemia che ha messo il nostro Paese in ginocchio; due ragazzi, Greta Ciccone e Stefano Avanzi, grazie all’amore e al rispetto per il territorio di Entracque, hanno deciso di mettersi in gioco proponendosi come ambasciatori per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo del turismo in valle.

Il tutto è nato tramite il canale social di Instagram e successivamente, con l’espansione del gruppo, è stato usato anche Facebook come piattaforma di condivisione e comunicazione.

"Durante il periodo estivo fino ad oggi - raccontano i due giovani - lo staff si è sempre più allargato dandoci la possibilità di spaziare verso più fronti. Disponiamo di personale qualificato per quanto riguarda il marketing, la grafica e la fotografia. Siamo alla costante ricerca di stimoli per poterci migliorare e aiutare l’economia del paese e le zone limitrofe. Proponiamo contenuti interattivi come quiz storici, rubriche dedicate al dialetto occitano, letture consigliate di libri montani e poi abbiamo un’intera parte il cui focus è l’implementazione dello sviluppo turistico dei ristoranti, bar, rifugi, campeggi ma anche di attività sportive e ludiche. Siamo un gruppo di giovani che credono fortemente nel potenziale di Entracque e della Valle Gesso, pensiamo inoltre che si debba fare di più per il turismo e per la tutela della flora e fauna locale. Il nostro impegno è quotidiano, ma anche proiettato verso il futuro".