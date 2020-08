Meteo, il bollettino di weekend e inizio settimana: ultima ondata di caldo dell’estate 2020?

Oggi una breve ondata di caldo con temperature oltre i 32/33 °C. Domenica pomeriggio un fronte fresco atlantico porterà qualche temporale e una rinfrescata che però al momento non sembra sancire la fine dell’estate.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione

Sabato 22 Agosto.

Cielo in generale sereno o poco nuvoloso sulle pianure. In montagna nubi cumuliformi con qualche rovescio o temporale sulle Alpi settentrionali e Valle d’Aosta a causa di un primo passaggio instabile. Temperature in crescita, con valori massimi che arriveranno ai 32/35 °C con locali punte sui 36 °C sulle pianure. Minime in aumento in mattinata con valori compresi tra 18 e 23 °C. Venti assenti o deboli a regime di brezza, meridionali su Liguria e basso Piemonte, di direzione variabile altrove.

Domenica 23 e lunedì 24 Agosto.

Domenica mattina nuvolosità irregolare, che al pomeriggio porterà rovesci e temporali irregolari su Alpi e pianure, indicativamente sui settori meridionali del Piemonte. Lunedì instabilità locale dopo il passaggio frontale genererà ancora locali rovesci o temporali sparsi possibili anche in mattinata. Temperature massime in leggero calo domenica, in deciso calo lunedì con valori che scenderanno fino 25/29 °C, così come le minime che si attesteranno sui 17/20 °C. Venti da deboli a localmente moderati dai settori settentrionali, più intensi su Liguria lunedì.

Tendenza da martedì 25 Agosto.

Un paio di giorni di temperature gradevoli e assenza di fenomeni importanti, poi ancora un temporaneo aumento delle temperature tra mercoledì e giovedì. Nel fine settimana potrebbe esserci una perturbazione più intensa con un ritorno temperature più gradevoli e dal sapore già di inizio autunno.

