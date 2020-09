Incidente in corso Cortemilia ad Alba: coinvolti un furgone e uno scooter, soccorsi sul posto

Incidente verso le 9 di oggi 5 settembre ad Alba, in corso Cortemilia, all'altezza del civico 130, dove sono presenti, al momento, i sanitari e una pattuglia della Polizia Locale, per stabilire la dinamica del sinistro.

Ancora frammentarie le informazioni: risultano coinvolti uno scooter e un furgone e ci sarebbe una persona investita.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi, in quanto c'era della benzina sversata sul manto stradale.

Non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte, che comunque non dovrebbero essere gravi. Seguiranno aggiornamenti.