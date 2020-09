Ti sei già iscritto al tuo corso di salsa e bachata per principianti?

Sono 18 le coppie che potranno iscriversi al corso principianti di ballo sociale di salsa e bachata in partenza giovedì 10 settembre, alle ore 20.30 presso la sede di Cuneo, frazione Madonna dell’Olmo, dell’asd Imperial Dance Academy.

Grazie al metodo esclusivo Imperial Dance e ad un ambiente che sostiene in ogni modo chi è ai primi passi, i partecipanti riusciranno in pochissimo tempo a:

acquisire le tecniche per ballare con chiunque

rilassarsi e dedicarsi all’ascolto della musica e del proprio partner

sentirsi perfettamente a proprio agio in pista





Eros Ghio ci chiarisce che “è possibile, grazie il nostro metodo, imparare a ballare salsa & bachata, superando ogni paura di non farcela, in sole 16 settimane. Da noi è possibile imparare a ballare in piena sicurezza in quanto la nostra sala ha una dimensione di oltre 200mq”.

All’Imperial Dance le persone possono partecipare alle lezioni anche se non hanno un partner: la comunità ha sempre partner di ballo più esperti che balleranno con te.

In più i nuovi ballerini potranno partecipare alle SERATE PREMIUM, organizzate esclusivamente per i nostri allievi in si potrà mettere in pratica quanto imparato.

Con il metodo Imperial Dance non esistono persone “NEGATE” e chiunque può imparare a ballare a livello sociale o competitivo. All’Imperial Dance puoi trovare lezioni di diversi livelli, per chi inizia da zero e per ballerini esperti che desiderano migliorare il proprio ballo.

I corsi sono rivolti a chiunque voglia imparare a ballare o voglia migliorare il proprio stile e le proprie abilità in pista. A differenza delle tradizionali scuole di ballo la IMPERIAL DANCE utilizza uno stile di insegnamento unico che consente all’allievo di imparare passi e figure in maniera semplice ed intuitiva.

Per iscriversi alla serata gratuita di prova di giovedì 10 settembre alle ore 20.30, è necessaria la prenotazione telefonica o su WhatsApp al 340-3311994







Il metodo Imperial Dance sport Training si sviluppa in 3 fasi:

Fase 1 - IMPARARE attraverso le lezioni di tecnica e stile divise per livelli di esperienza: Principianti, Pre-Intermedi, Intermedi e Avanzati

Fase 2 - RIPASSARE per imparare più rapidamente e per memorizzare le variazioni. Alla Imperial Dance si effettua una serata di allenamento collettivo, per qualsiasi livello e corso senza costi aggiuntivi

Fase 3 - PRATICARE con il supporto INSEGNANTI e TUTOR, per mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni durante le serate social







Il metodo esclusivo IMPERIAL DANCESPORT TRAINING è un metodo che garantisce a CHIUNQUE di godere dei piaceri del saper ballare risparmiando tempo e denaro. Frequentando la Imperial Dance scoprirai come imparare a ballare sarà FACILE, VELOCE e PIACEVOLE.





Per maggiori informazioni su orari e corsi:

sito: www.imperial-dance.it

e-mail: info@imperial-dance.it

telefono: 340-3311994

La sede dell'associazione sportiva Imperial Dance è a Cuneo, in Via della Motorizzazione 52/B a Madonna dell'Olmo (clicca per le indicazioni).