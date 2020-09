Con l’omaggio al maestro Ennio Morricone Confartigianato Imprese Cuneo presenta a Fossano il suo nuovo volume sui “Dolci d’autore”

La location è tra le più rappresentative della provincia di Cuneo, la piazza antistante l’elegante castello di Fossano e il programma musicale unico ed emozionante in omaggio al grande maestro Ennio Morricone. In questa cornice di grande charme Confartigianato Imprese Cuneo presenterà domenica 20 settembre la sua nuova pubblicazione “Dolci d’autore” legata al progetto “Creatori di Eccellenza”.

Sul palco l’Ensamble Symphony Orchestra, guidata dal Maestro Giacomo Loprieno, si esibirà nel concerto "The Legend of Morricone", mentre ad illustrare il legame tra musica, prelibatezze gastronomiche e bellezze paesaggistiche si dedicherà il giornalista e critico gastronomico Paolo Massobrio.

Sarà un viaggio coinvolgente tra le melodie che hanno segnato intere generazioni, come C’era una volta il West, Il Buono, il Brutto e il Cattivo, Per un pugno di dollari, The Ecstasy of Gold, Nuovo Cinema Paradiso, The Hateful Eight, Gabriel’s Oboe e tantissime altre. Un tributo alla figura e al talento di Ennio Morricone, uno dei più grandi e importanti compositori di tutti i tempi con 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy Award, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro.