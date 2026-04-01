La scuola si fa bella a Priola, grazie alla collaborazione con il “Baruffi” di Ceva

Ci sono lezioni che non si imparano tra i banchi, ma impugnando un pennello e indossando una tuta da lavoro. È quello che è accaduto venerdì 27 marzo presso l’Istituto Comprensivo di Garessio, e più precisamente nel plesso della Scuola Primaria di Priola, dove gli alunni hanno partecipato con entusiasmo a “Nontiscordardimè - La scuola si fa bella”, la storica giornata di volontariato ambientale promossa da Legambiente.

L’iniziativa ha trasformato il plesso in un cantiere di creatività e partecipazione, dimostrando che la cura del bene comune è il primo passo per diventare cittadini consapevoli. Il cuore dell’evento è stata la preziosa collaborazione con l’Istituto “Baruffi” di Ceva.

In un originale passaggio di testimone generazionale, alcune studentesse dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio hanno svestito i panni di alunne per diventare tutor d'eccezione. Sotto la loro guida esperta, i bambini delle classi 4ª e 5ª Primaria hanno lavorato con impegno per ridipingere il loggiato del plesso, recentemente ristrutturato. Pennello dopo pennello, lo spazio si è animato con pareti dai colori vivaci — dal giallo solare al verde brillante, fino al blu profondo — arricchite da mongolfiere colorate che sembrano spiccare il volo verso il futuro. Il risultato finale non è solo un cambiamento estetico, ma funzionale: il loggiato è stato trasformato in una nuova aula multifunzionale, uno spazio accogliente, vivibile e partecipato, dove i bambini potranno apprendere e socializzare in un ambiente stimolante.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al fondamentale sostegno dell’Amministrazione Comunale di Priola, che ha creduto fortemente nel progetto.

La giornata si è conclusa tra sorrisi e mani sporche di vernice, nella consapevolezza che ogni bambino ha potuto lasciare una traccia concreta del suo percorso scolastico all'interno del plesso: ogni parete colorata e ogni decorazione resterà a testimoniare l’impegno diretto nella cura degli spazi comuni.