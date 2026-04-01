Ad Alba il Parco Tanaro accelera: quasi 900 mila euro per ridisegnare il fronte del fiume

Il Parco Tanaro torna al centro della programmazione del Comune di Alba con un passaggio che sposta il progetto da una dimensione ancora prevalentemente strategica a una fase più concreta. Alla base c’è una novità arrivata dalla Regione Piemonte: il finanziamento del progetto presentato sul bando “Infrastrutture Blu”, costruito come sviluppo e rafforzamento del percorso già avviato con STARS.

La notizia, spiega l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo, è arrivata nelle ultime ore e consente di consolidare un’idea che, da sola, con il contributo di Fondazione CRC, rischiava di restare troppo compressa rispetto alle ambizioni iniziali. “Noi abbiamo fatto il bando STARS per il Parco Tanaro, ma 500 mila euro, tolte le spese di progettazione e gli oneri vari, alla fine diventano circa 350 mila euro di opere”, osserva. Una cifra importante, ma non sufficiente, da sola, a sostenere un intervento ampio su un’area così delicata e articolata.

È proprio per questo che il Comune ha scelto di affiancare alla progettazione già avviata una nuova candidatura regionale, mirata in particolare alla componente ambientale e fluviale. “Infrastrutture Blu riguarda sempre opere di rinaturalizzazione, ma devono coinvolgere corsi d’acqua o bacini d’acqua”, chiarisce Cavallo. Da qui la decisione di riprendere il lavoro costruito per STARS e concentrarlo sulla fascia spondale del Parco Tanaro, nel tratto che va, più o meno, dalla piscina fino alla confluenza del Cherasca.

È lì che si concentrerà il nuovo intervento, con opere di eliminazione delle specie alloctone, messa a dimora di essenze autoctone e riorganizzazione della fascia fluviale. Un lavoro che punta a rafforzare il valore ecologico dell’area e a dare maggiore coerenza alla candidatura complessiva del parco. “Avevamo candidato proprio quella parte e il progetto è stato finanziato”, spiega l’assessore.

Sull’entità precisa del contributo Cavallo mantiene prudenza, parlando di una cifra intorno ai 370-380 mila euro, cui si aggiunge una quota comunale di circa 40 mila euro, già prevista dentro investimenti esistenti e quindi senza nuovi aggravi sul bilancio dell’ente. Il dato politico, però, è soprattutto un altro: nell’arco di un anno il Parco Tanaro ha intercettato quasi 900 mila euro di risorse complessive, sommando il finanziamento STARS e quello regionale. "Un lavoro di squadra portato a vanti grazie all'impegno degli uffici e dell'Amministrazione".

Il punto ora è evitare che i due filoni procedano separati. L’intenzione è invece quella di costruire un cammino unico, tenendo insieme il progetto già abbozzato con STARS e la nuova leva economica offerta da “Infrastrutture Blu”. “Aspettavamo questa risposta perché ci piacerebbe fare un percorso unitario, visto che l’area di intervento è la stessa”, dice Cavallo. “Dal progetto preliminare al progetto esecutivo vogliamo continuare la progettazione partecipata iniziata con STARS”.

È un passaggio tutt’altro che secondario. Perché se la disponibilità economica si amplia, resta aperto il nodo di fondo: come costruire un parco che non sia la somma di richieste diverse e spesso divergenti. Cavallo lo dice con una franchezza utile a capire il metodo scelto dal Comune. “Non lo facciamo nel chiuso degli uffici e poi viene fatto: continueremo a chiedere pareri, contributi di idee, osservazioni e anche critiche”. Ma con una consapevolezza precisa: “Non tutto si può accogliere rispetto alle aspettative che ognuno ha. C’è chi immagina più strutture sportive, chi più alberi, chi più arredi urbani, chi più luce. Cerchiamo di contemperare le cose”.

Il prossimo passaggio sarà quindi la definizione del calendario operativo. Non è ancora tutto fissato, ma l’assessore indica un orizzonte ravvicinato. “Spero entro i prossimi dieci o quindici giorni di passare all’azione”, afferma, ricordando anche che i tempi concessi da Fondazione CRC non sono larghi: la progettazione va chiusa e poi dovrà partire la fase realizzativa.