Da oggi la due giorni "Edufinanziaria" su a Sud: il benvenuto della Puglia a Beppe Ghisolfi

Educazione finanziaria “su a Sud” per un dialogo con l’economia reale di una Regione, quale è la Puglia, assolutamente fondamentale per lo sviluppo dell’intero Mezzogiorno e della complessiva macroarea adriatica che guarda anche all’Albania e ai Balcani.



Il ritorno in terra pugliese, graditissimo, di Beppe Ghisolfi, unico rappresentante italiano nel Gruppo europeo e in quello mondiale delle Casse di risparmio con sede a Bruxelles, coincide con una serie di avvenimenti molto importanti a livello nazionale, in primis l’appena avvenuta definitiva approvazione parlamentare del cosiddetto “decreto legge sulle Semplificazioni” che racchiude una serie di novità e innovazioni importanti in tema di affidamenti di incarichi progettuali, di appalti nel settore dei lavori pubblici e delle infrastrutture e di responsabilità amministrativa dei funzionari con potere di firma delle stazioni appaltanti. Una corretta cognizione terminologica dei vocaboli finanziari, così come delle loro applicazioni e implicazioni pratiche nella gestione delle attività economiche e professionali in tutti i settori, diventa pertanto essenziale una volta di più.



La prima giornata, quella odierna, sarà dedicata al rapporto fra mondo delle imprese artigianali e industriali, professione ingegneristica e settori della banca e del credito: a Palazzo Granafei Nervegna dalle ore 17, con Ghisolfi interverranno Franco Gentile, Presidente provinciale CNA brindisina, Gabriele Lippolis, Commissario provinciale di Confindustria, e Antonio D’Amore, Presidente della Camera di Commercio, introdotti dalla Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Annalisa Formosi e dal Security Manager Giuseppe Paglionico e coordinati dal Consigliere dell’Ordine Lorenzo Spinelli.



Si associano ai saluti di benvenuto, indirizzati al Banchiere scrittore fossanese, la Dirigente CNA Maria Concetta Malorzo, rappresentante del settore Imprenditoria femminile, e il Presidente di Confindustria Puglia, Provincia Bari – Bat (Barletta Andria Trani) e Albania Sergio Fontana, già omaggiato a Tirana del best Sellers “Banchieri” nel 2018.



Domani la missione di Ghisolfi si sposta invece a Barletta, al Brigantino 2, dove egli sarà relatore assieme al Senatore Dario Damiani sulle questioni di un virtuoso rapporto fra Istituzioni, Banche e Imprese per ripartire veramente dopo il Covid. Un’occasione per analizzare le prospettive dell’educazione finanziaria e della preparazione economica e manageriale nei settori privati e pubblici, commentando le più recenti novità legislative in tema di semplificazioni e rilancio e i progetti tuttora in attesa di approvazione, a partire da quello finalizzato a introdurre la conoscenza della finanza nelle scuole di ogni ordine e grado. Un vuoto normativo che rende ancora più necessarie le iniziative attuate in presenza da oramai 20 anni dal Professor Ghisolfi presso le Scuole e le scolaresche “viste da vicino”.