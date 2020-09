Con settembre si ritorna a viaggiare, in piena sicurezza, con le offerte della Polaris Viaggi

Si ritorna a viaggiare. In piena sicurezza, così come si confà sempre ed ancor più in questo periodo di post emergenza, in cui il Covid-\9 sembra rialzare un pochino la testa.

Distanziamento, mascherina igienizzazione delle mani sono alla base di questa sicurezza: piccole ed elementari norme che – se rispettate da tutti – pongono ciascuno di noi in una posizione tale di estrema sicurezza dall’aggressività (che parrebbe molto scemata) del Coronavirus.

Viaggiare oggi è paradossalmente più bello: non solo perché c’è meno gente che affolla le mete turistiche classiche, ma anche perché le maggiori compagnie di trasporto su rotaie, aeree o navali stanno praticando prezzi davvero straordinariamente convenienti.

Perché dunque non approfittare (chi se lo piò permettere anche lavorativamente) di una vacanza al di fuori di quelli che sono i canoni periodali all’interno dei quali godere di un periodo di riposo? Vediamo dunque le proposte della Polaris Viaggi.

Dal 18 al 21 settembre: Santorini

Tre notti e quattro giorni Santorini su una delle isole delle Cicladi situata nel Mar Egeo, distrutta da un'eruzione vulcanica nel XVI secolo a.C., che ne modellò per sempre il paesaggio accidentato. Le case dalle pareti bianche e a forma di cubo che contraddistinguono le due città principali, Oia e Fira, sono arroccate in cima alle scogliere che si affacciano su una caldera (cratere) sottomarino. Da queste città il panorama si allarga sul mare, sulle piccole isole che si trovano a ovest e sulle spiagge fatte di pietra vulcanica nera, rossa e bianca.

Quota di partecipazione: 330 euro

Dal 19 al 25 settembre: Tour della Sardegna

Sette giorni e sei notti sull’isola, con soste e visite a Porto Torres con “puntata” al Museo Etnografico, Orgosolo, il paese dei “murales”, Alghero, Capo Caccia al cui interno si trovano le incantevoli Grotte di Nettuno, Isola dell’Asinara, l’antico borgo medievale di Castelsardo, sito al centro esatto del Golfo dell’Asinara. Santa Teresa di Gallura dove, salvo divieti per i bus, sarà possibile scoprire le bellezze granitiche delle località di Capo Testa, affacciata sulle ventose bocche di Bonifacio a guardia della Corsica, Golfo degli Aranci, Iisola della Maddalena, Caprera con visita al compendio Garibaldino, Costa Smeralda con Porto Cervo, luogo simbolo del mondo del lusso e delle vacanze di personaggi più ricchi e famosi, Cadivolpe, Portorotondo e Baia Sardinia.

Quota di partecipazione: 790 euro

Dal 19 al 26 settembre: Tour della Sicilia e San Vito Lo Capo.

Per i dettagli del tour telefonare in agenzia.

Quota di partecipazione: 1060 euro

Dal 26 settembre al 3 ottobre: Tour delle Isole Eolie.

Il tour prevede soste e visite a Lipari con tappe a Quattrocchi, località così chiamata in quanto da lì è possibile ammirare un panorama la cui bellezza necessita, appunto, di quattro occhi per

essere apprezzata in ogni sua caratteristica, a Porticello e Vulcano con scalata al o fare un bagno nei fanghi, famosi per l’effetto rigenerante della pelle, a Filicudi e Alicudi a Panarea ed a Stromboli dove, dalla barca, sarà possibile assistere alle suggestive eruzioni del vulcano che si susseguono con intervalli di circa quindici minuti.

Quota di partecipazione: 1050 euro.

Poi una serie di proposte di vacanze brevi (comprese le gite di un giorno). Vediamole.

13 settembre: Lago di Como e Villa Carlotta

20 settembre: Navigazione sul Lago d’Iseo

20 settembre: Festa di Santa Croce sul Lago d’Iseo

20 settembre: Una giornata a Roma con il Frecciarossa

Dal 24 settembre al 1 ottobre: In Puglia con Luigi Gallia e minitour Matera

Dal 26 al 28 settembre: Capri, Sorrento, Positano e Costiera Amalfitana

27 settembre: Sanremo e pranzo a base di granfritto di pesce

Dal 3 al 5 ottobre: Capri e Costiera Amalfitana

Per ulteriori informazioni la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396). E poi c’è il sito internet www.polarisviaggi,it