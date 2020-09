La spiritualità nel mondo contemporaneo al centro della XIII Summer School del Cespec

Torna a Cuneo, da martedì 15 a sabato 19 settembre, la Summer School del Cespec (Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo) dal titolo “Destini spirituali. Miti, religioni, pratiche dell’uomo contemporaneo”. La XIII edizione sarà a partecipazione limitata per via delle linee guida sul distanziamento imposte dall’emergenza sanitaria in atto, ma non impedirà al pubblico di prendere comunque parte ai tanti seminari proposti. L’inizio dei lavori è previsto per martedì 15 settembre, alle ore 15, presso la sede universitaria ex-Mater Amabilis di Cuneo (via Ferraris di Celle, 2) con un seminario sul tema “Soggettività e spiritualità nell’era ipermoderna” con gli interventi di Paolo Costa (Fondazione Bruno Kessler) e Glauco Piccione (Università di Genova). La Summer School 2020, che si svolge grazie al contributo di Fondazione Crc e Fondazione Crt, si presenta come una settimana di lezioni e seminari che si svolgeranno nella città di Cuneo fino al 19 settembre e altri eventi correlati in programma sul territorio il prossimo autunno.

Parteciperanno studenti universitari e giovani studiosi provenienti da tutta Italia, ai quali sarà offerta la possibilità di prendere parte attivamente agli incontri presentando relazioni nel corso delle sessioni della Scuola e intervenendo ad un workshop loro dedicato. La Summer School si svolge in collaborazione e con il patrocinio di Città di Cuneo, Alliance Française, Dipartimento di Giurisprudenza UniTo, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione UniTo, Istituto Superiore di Scienze Religiose – Studio Teologico Interdiocesano Fossano, Centro Culturale Protestante, Lions Club Cuneo, Liceo “G. Peano – S. Pellico” di Cuneo. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti (fino ad esaurimento posti) previa registrazione all’indirizzo mail centrostudi.cespec@gmail.com o telefonando al numero 338/4719823. Alle attività in presenza farà seguito un ricco calendario di iniziative online, per le quali si invita a visitare il sito www.cespec.it e la pagina facebook del Cespec.

“L’edizione 2020 della Summer School affronterà il problema del rapporto tra religione e sfera pubblica a partire da una prospettiva molto specifica – dichiara il presidente del Cespec, Mauro Mantelli - . Le domande centrali saranno: qual è il ruolo giocato dalla prospettiva religiosa nei processi di produzione delle identità individuali e collettive nel mondo contemporaneo? Cosa ne è del “fedele” nel nostro mondo, dominato dalle nuove forme di comunicazione, di intrattenimento e di lavoro? Come si intreccia questa figura soggettiva con le nuove figure dell’utente, del prosumer, del cittadino globale e digitale? Sembra che le società contemporanee industrializzate non abbiano più spazio per questa figura: essere “fedeli” o “credenti” oggi appare inattuale e il discorso circa la vita spirituale degli individui non è più al centro del dibattito pubblico. Al tempo stesso, tuttavia, figure di credenti continuano a imporsi all’attenzione pubblica: il fondamentalista, innanzitutto, ma anche il visionario, il businessman lungimirante, completamente dedito al proprio lavoro e dunque devoto a una sorta di religione civile. Si registrano ancora forme di vita ascetica, così come modalità di vita in comune tenute insieme da prospettive escatologiche o fideistiche di vario genere. Lo stesso vale per forme di spiritualità sempre nuove, che si intrecciano con la vita contemporanea e danno origine a nuovi stili di vita. L’edizione 2020 si concentrerà, innanzitutto, su questi nuovi stili di vita del credente, analizzandone la dimensione esistenziale e socio-politica, ma anche mettendo al centro del discorso le nuove forme di credenza che costituiscono l’ossatura di quegli stili di vita stessi”.