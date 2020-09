Bra, giovedì 17 settembre il Caffè Letterario è online sul Gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” con Beppe Rovera e Beppe Gandolfo

Dopo essere sbarcato sulla pagina Instagram ufficiale della conduttrice Rai di Linea verde estate, Angela Rafanelli , il Caffè Letterario di Bra è andato in scena all’Enoteca Regionale del Roero di Canale, a margine del Premio Internazionale Giornalistico del Roero, incontrando due dei grandi protagonisti della rassegna, giunta alla XXXIII edizione.

Two “Beppe” is meglio che one, è proprio il caso di dire. Le interviste video realizzate con i giornalisti Beppe Rovera, storico conduttore di Ambiente Italia su Raitre e Beppe Gandolfo, volto noto del tg di Mediaset, sono l’appuntamento imperdibile di giovedì 17 settembre.