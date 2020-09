Lunedì 21 settembre apre “La Tana di Bocchio” a Villanova Mondovì

Il Comune di Villanova Mondovì comunica l’avvenuta procedura di affidamento diretto

della gestione dell’asilo nido comunale, mediante concessione, alla ditta “Lo

Scarabocchio s.r.l.” per la durata di 9 mesi. Il servizio, dopo un globale rinnovamento

dei locali, prenderà il via da lunedì 21 settembre con i seguenti orari: dal lunedì al

venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 19.



"Sono molto soddisfatta per l’imminente riapertura del nido comunale - afferma

Luisella Bergerone, consigliere comunale con delega all’Istruzione, che ha seguito il

tema a stretto contatto con il sindaco, Michelangelo Turco, ed il vicesindaco,

Michele Pianetta - visto che è un servizio che l’Amministrazione ritiene

fondamentale. Auguro buon lavoro a tutti gli educatori e buon anno scolastico ai

bambini ed alle famiglie. Un particolare ringraziamento agli uffici comunali, in primis

alla dott.ssa Elena Merlatti, per la collaborazione e la disponibilità dimostrata".



"Siamo felici per la proficua collaborazione instaurata con il Comune - affermano i

responsabili de “Lo Scarabocchio” - e per la fiducia che i genitori ci hanno

dimostrato in questi primi cinque anni di presenza sul territorio monregalese. Grazie

all’esperienza di educatrici qualificate, seguiremo la crescita dei bambini, lavorando

sulle varie aree sensoriali, motorie, psicomotorie e ludico-educative. La nostra

mascotte, l’orsetto Bocchio, continuerà a guidare il nostro cammino".



A seguire tutte le informazioni utili ed i contatti de “Lo Scarabocchio”:

- responsabili del servizio: Chiara Orsi, Lucia Vivalda, Marco Milanese;

- referente del servizio: Valentina Turco.

Tariffe applicate:

- full-time: 580,00 euro mensili;

- part-time orizzontale: 435,00 euro mensili

- part-time verticale: 480,00 euro mensili.

Contatti telefonici: 379.1219183; 380.2495452;

contatto e-mail:latanadibocchio2020@gmail.com.