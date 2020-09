Venasca, anche il sindaco Dovetta a scuola

Martedì 15 settembre: secondo giorno di scuola. Il sindaco Silvano Dovetta ha voluto far visita a tutte le Scuole di Venasca per portare il saluto e gli auguri dell’amministrazione a tutti gli alunni e alle loro famiglie.

“E’ stato emozionante entrare nelle varie classi - dichiara il Sindaco Dovetta - ed incontrare gli alunni del nostro Istituto, rivolgere loro alcune parole d’incoraggiamento e vedere i bambini attenti e ben predisposti ad affrontare il nuovo anno scolastico, grazie anche alla dedizione della Dirigente e del corpo insegnanti. E’ un bel segnale d’inizio in questo anno così difficile e così diverso da tutti i precedenti e ci fa capire ancora una volta quanto i piccoli prendano seriamente, a volte più di noi adulti, la responsabilità dei loro comportamenti in situazioni particolari e complesse.

Per la seconda volta ho avuto il piacere d’incontrare il nuovo Dirigente Scolastico, professoressa Patrizia Teresa Revello, che da quest’anno è stata nominata presso l’Istituto Comprensivo Venasca – Costigliole Saluzzo e alla quale rivolgo i più calorosi saluti ed auguri per la gestione del nuovo anno scolastico in un contesto così particolare e delicato come tutti sappiamo.

Ribadisco di aver trovato un ottimo ambiente: ordinato, tranquillo, nel quale tutti diligentemente utilizzano i dispositivi di protezione individuale mettendo in pratica il distanziamento sociale.

Esiste una buona collaborazione tra il Comune e l’Istituto Comprensivo. Entrambi abbiamo a cuore il bene dei nostri bambini e ragazzi e faremo tutto il possibile perché l’anno scolastico si svolga nel migliore dei modi. Sono sicuro che tutti insieme ce la faremo.

Nelle prime settimane di ottobre faremo partire anche la Mensa Scolastica.

Augurando ancora a tutti un buon lavoro e un anno scolastico foriero di tante belle esperienze e rivolgo a tutti un caloroso saluto”.