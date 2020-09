Vuoi vincere una merenda, 300 caffè o un pranzo? Ti aspettiamo da Chocolat d’Art

In questi 15 anni sono state tante le iniziative che hanno fatto sorridere e divertire i clienti del bar cioccolateria Chocolat d'Art di Cuneo.



Chocolat D’Art è il ritrovo ideale per prelibate colazioni, pranzi veloci, ma curati, ricche merende e dolci di qualità della tradizione dolciaria cuneese.



In questo autunno un po’ diverso, dove ognuno di noi cerca di trovare la propria normalità, Chocolat d’Art propone tre simpatiche e divertenti iniziative.



La prima è rivolta a bambini e ragazzini i quali potranno vincere e gustarsi la propria merenda completamente gratis. Come? Semplicemente riuscendo ad indirizzare un aeroplanino di carta da una parte all’altra della cioccolateria. Questo aeroplanino potrà essere realizzato a casa o direttamente in negozio con un foglio di dimensione massima A4 oppure utilizzarne uno di quelli presenti all’interno del locale.



Ma attenzione, sarà possibile fare un solo tiro al giorno e, nel caso in cui l’impresa non dovesse riuscire, sarà possibile ripeterla ogni giorno dalle ore 15.30 alle ore 17.00, dal martedì al sabato.



La seconda iniziativa permette di abbinare abilità, matematica e ... una buona dose di fortuna; non sarà sicuramente facile contare il numero di chicchi di caffè presenti in un grande contenitore in vetro. Ogni giorno i clienti che effettueranno la propria consumazione, potranno tentare la fortuna e vincere 300 caffè per un anno da consumare all’interno della cioccolateria.



La terza iniziativa riguarda i clienti che abitualmente consumano il pranzo con servizio d’asporto oppure all’interno della cioccolateria: grazie alla tessera fedeltà, ogni dieci pasti, l’undicesimo sarà omaggiato!



Inoltre da Chocolat d'Art potete trovare i prodotti più vari della vera produzione di cioccolato e pasticceria artigianale e tradizionale: cioccolato in praline, tavolette, soggetti in cioccolato, torte, biscotti, specialità di pasticceria secca e ancora, croissant a lievitazione naturale accompagnati da preparazioni di caffetteria. In più lasagne, quiche, pizze, insalate tradizionali, assortite e preparazioni varie salate dedicate alla pausa pranzo.



Chocolat D’Art si trova a Cuneo, in via Sebastiano Grandis n. 6.

Pagina Facebook https://www.facebook.com/chocolat.dart/