Fossano punta al rilancio del Movicentro: stabiliti i criteri per l’assegnazione dell’edicola

La giunta comunale di Fossano vuole rilanciare l’aerea del Movicentro. Con la delibera di Giunta numero 206 del 3 settembre scorso, sono stati stabiliti quelli che saranno i criteri per l’assegnazione della gestione dell’edicola posta all’interno della struttura.



“Considerato che all’ultima gara non si era presentato nessuno abbiamo ritenuto doveroso porre alcune modifiche di fondo ai requisiti per l’assegnazione del chiosco - spiegano dalla Giunta - abbiamo tenuto fortemente in considerazione anche il periodo particolare che stiamo vivendo con le difficoltà che quotidianamente ogni attività commerciale vive ma al tempo stesso risultava fondamentale un'azione per garantire un presidio fisso, un piccolo passo per la rivitalizzazione di quest’area”.



Rispetto all’attività originaria di edicola, le modifiche apportate dalla giunta per l’assegnazione prevedono la vendita di biglietti, non ferroviari, e l’obbligo di fornire l’utenza anche un servizio informativo attraverso la messa a distribuzione di materiale pubblicitario e culturale della città.



“Nelle prossime settimane verrà aperta la gara per l’assegnazione - conclude il sindaco Dario Tallone - da perizia estimativa deposta presso gli uffici si è ritenuto di definire in 100€ mensili la base di gara per l’assegnazione che prevederà un contratto di locazione di durata di 6 anni rinnovabile per altri 6”.