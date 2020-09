A Dronero nasce il GOS, Gruppo Operativo di Soccorso

Aiutare i cittadini in tutte quelle situazioni in cui i Vigili del Fuoco purtroppo non possono intervenire.

È questo lo scopo del GOS, un team di volontari uniti e motivati nell’aiuto al prossimo, che offrono sostegno agli operatori altamente formati.

Il Presidente del GOS dronerese, Cristian Nassa spiega: "A Dronero c’è un gruppo di Volontari Vigili del Fuoco, persone altamente formate che mettono a servizio della comunità il loro tempo e la loro passione per rispondere alla richiesta d’aiuto nel minor tempo e nel miglior modo possibile. Il campo in cui opera un pompiere è molto vasto, ma non sempre la richiesta d’aiuto può essere accolta perché non ritenuta un soccorso tecnico urgente (un favo di calabroni nell’albero vicino a casa, un nido di vespe nella seconda abitazione, una pianta pericolante nel giardino privato ecc.). Per sopperire a queste mancanze, sta nascendo a livello nazionale, e anche nel nostro piccolo a Dronero, il GOS (gruppo operativo di soccorso) il braccio operativo dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari iscritta nella Protezione Civile nazionale, e nello specifico un team di gente volenterosa che ha voglia di mettersi in gioco ed aiutare i cittadini in tutte quelle situazioni in cui non possono intervenire i Vigili del Fuoco".

Il GOS di Dronero al momento conta 12 volontari e la maggioranza degli interventi verrà svolta nelle valli Maira e Grana.

Ben accette le richieste di iscrizione da parte dei cittadini che hanno voglia di impegnarsi per aiutare il prossimo. Sono requisiti fondamentali la massima serietà e la partecipazione agli addestramenti che saranno svolti mensilmente presso la sede associativa.

Per ulteriori informazioni contattare il n° 3463605737.