Nuovi rincari e pagamento in due rate per la TARI di Cuneo: "Il mercato dei rifiuti è saturo, e il servizio costa. Ma i vantaggi ambientali sono enormi"

Ma gli aumenti in bolletta di quest'ultimo anno non derivano soltanto dalla natura stessa del servizio di raccolta differenziata. Come già spiegato in alcune commissioni consiliari e consigli comunali dal vicesindaco Patrizia Manassero, in bolletta è stata inserita - per decisione dell'intera amministrazione comunale riunita in assemblea - anche la pulizia degli sfalci del verde dei marciapiedi e delle aree pubbliche della città in corrispondenza a un'altra serie di segnalazioni e rimostranze presentate dalla popolazione. E non è tutto. A incidere ulteriormente sul valore in bolletta è un fattore fuori dal controllo della Giunta, e che riguarda in modo più stretto il mercato del materiale riciclato, che ad oggi non frutterebbe più il ritorno economico di un tempo.