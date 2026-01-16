Ceva celebra il Giorno della Memoria, partecipazione dell’istituto comprensivo “A. Momigliano”

Il Comune di Ceva si appresta a celebrare, martedì 27 gennaio, il Giorno della Memoria. Questa importante ricorrenza, che vuole ricordare le vittime della Shoah e, per esteso, le vittime delle persecuzioni naziste, vede coinvolte numerose classi dell’istituto comprensivo “A. Momigliano”. Bambini e ragazzi hanno infatti preso parte a un percorso di progettazione finalizzato a conoscere questa delicata tematica così che possano affacciarsi a questa giornata con rispetto e consapevolezza.

Alle ore 10.30, durante l’incontro con l’Amministrazione, le classi seconde della scuola primaria si esibiranno in un piccolo momento musicale, durante il quale proporranno alcuni brani, le classi terze, quarte e quinte, invece, oltre a cantare, presenteranno le attività e i lavori svolti in classe proprio come approfondimento su questo specifico argomento.

Alle ore 11 le classi di cui sopra si sposteranno al Parco Perlasca per assistere alla cerimonia ufficiale e, proprio in tale sede, verranno raggiunte anche da due classi terze della scuola secondaria di primo grado. Gli studenti della secondaria di primo grado leggeranno quindi alcuni pensieri sul Giorno della Memoria.

L’istituto scolastico si conferma particolarmente attento e partecipativo in occasioni che coinvolgono l’intera comunità, unendo trasversalmente studenti dai 7 ai 14 anni in una riflessione condivisa per la quale bambini e ragazzi sono stati appositamente preparati.

L’Amministrazione comunale ricorda che le celebrazioni, previste per le ore 11 di martedì 27 gennaio presso il Parco Perlasca, sono aperte a tutta la cittadinanza.