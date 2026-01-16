Garessio, completati i lavori alla gradinata di Piazza Balilla: avanti anche il recupero del fabbricato antistante

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della gradinata di Piazza Balilla a Garessio, che versava da tempo in condizioni critiche dal punto di vista strutturale. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’area e di restituire alla piazza un elemento fondamentale del suo assetto urbano, oggi completamente rinnovato e come nuovo.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale sta portando avanti un ulteriore intervento di recupero nel piazzale antistante la piazza. Si tratta del piccolo fabbricato che presentava anch’esso problematiche strutturali significative. In una prima fase è già stato ripristinato il tetto, mentre attualmente la ditta incaricata sta procedendo con l’intonacatura completa della struttura, che verrà destinata a magazzino comunale.

Nell’ambito degli stessi lavori di manutenzione, sono stati inoltre sistemati e tappati i numerosi buchi presenti sia sulla piazza sia lungo la via centrale, migliorando sensibilmente la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici.

Gli interventi in corso rappresentano un passo importante nel percorso di riqualificazione del centro cittadino: il decoro urbano sta infatti migliorando in modo evidente, grazie a opere mirate che uniscono sicurezza, funzionalità e valorizzazione degli spazi pubblici.