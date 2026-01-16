Garessio, il maresciallo Quaglia (107) anni riceve la “lode” dell’Arma per il servizio

Continua a riscuotere grande interesse la carriera e la vita del Maresciallo Renato Quaglia, 107 anni, che oggi, venerdì 16 gennaio, è stato protagonista di un'intervista da parte della giornalist SSara Garino di "Fiamme d'argento".



Quaglia, Carabiniere Reale, ospite dell'Opera Pia Garelli di Garessio, ha ricevuto la visita del Generale di divisione Andrea Paterna, comandante della Legione Piemonte e Valle d'Aosta e del generale Marcello Bergamini, ispettore regionale ANC, che gli hanno consegnato l'attestato di lode per la lunga e preziosa continuità di servizio nell'Arma e nell'ANC, firmato dal Generale C.A. Libero Lo Sardo.

Ad accogliere i generali anche il capitano Francesca Borrelli della Compagnia di Mondovì e il Colonnello Marco Piras, comandante provinciale di Cuneo, i Carabinieri della Stazione di Garessio e una rappresentanza della sezione ANC di Garessio.

L'intervista verrà pubblicata sul numero di marzo della rivista "Fiamme d'argento"