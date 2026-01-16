Il Club 42,195 Maratoneti Albesi festeggia trent’anni di corsa e passione

Sabato 24 gennaio alle ore 15,30, presso la Sala del Consiglio Comunale di Alba, si terrà la 30^ Festa di premiazione del Club 42,195 Maratoneti Albesi.

Presenzieranno alla manifestazione il Sindaco della Città di Alba Alberto Gatto, l’Assessore allo sport Davide Tibaldi oltre al direttore della rivista Correre Daniele Menarini, socio ed amico del Club.

La manifestazione di quest’anno ha un particolare significato, in quanto nel 2025 il Club 42,195 ha compiuto trent’anni, essendo stato fondato il primo settembre del 1995.

Per ricordare questo importante traguardo, saranno invitati nella Sala Consigliare tutti i soci fondatori che quel primo settembre hanno dato vita al gruppo dei Maratoneti Albesi: il compianto Mario Sandri, primo maratoneta albese e primo presidente del Club, Alida Camera, Graziella Costa, prima maratoneta albese, Bruno Cravanzola, Adriano Cassinelli, Mario Ranzone, Marcello Strizzi, Gigi Tapella e Roberto Conte, ideatore e coordinatore del gruppo per 10 anni.

Ai soci fondatori del Club verrà consegnata una pergamena come ringraziamento per la loro opera.

Ospite speciale della festa sarà Lucio Gigliotti, l’allenatore delle due medaglie olimpiche nella disciplina della maratona, Gelindo Bordin a Seul nel 1988 e Stefano Baldini ad Atene nel 2004. A Lui sarà consegnato il “premio 42,195” che consiste in 42 bottiglie di vino del territorio ed un quartino a simboleggiare i 195 mt.

Durante la manifestazione verranno premiati i maratoneti che nella loro carriera hanno tagliato il traguardo di 10 maratone e oltre in multipli di 5. Premio “Gennaro Piscopo” alle migliori prestazioni stagionali assegnato in campo maschile al maratoneta Mattia Baiardini, con il tempo di 2:33:36; in campo femminile alla maratoneta Romina Casetta con il tempo di 2:59:27.

Verranno inoltre nominati soci onorari alcuni Enti ed Aziende del territorio che negli anni hanno dato supporto al Club e verrà consegnato loro un piccolo riconoscimento come ringraziamento per l’opera di collaborazione alla vita della Associazione.

Durante la manifestazione sarà formalizzata la consegna del contributo economico di € 1.500,00, frutto del ricavato della gara podistica “Un Quarto di Vinum Maratona”, alla Associazione no-profit Ludica di Alba che si occupa di bambini e ragazzi con disabilità complessa offrendo loro ed ai loro genitori attività e occasioni di incontro.

Come da consuetudine la giornata si concluderà con la consegna del Filippide d’argento e della pergamena di affiliazione ai podisti albesi che nell’anno 2025 hanno concluso la loro prima maratona entrando così di diritto tra i componenti del Club 42,195: Bessone Giampaolo, Boffa Valentina, Boggione Alberto, Bosio Antonio, Bovo Lorenza, Chiola Maria, Clerico Laura, Cordero Andrea, Didier Roberto, Martino Matilde, Negro Mattia, Papurello Matteo e Tarditi Francesco