L'associazione Albeisa diventa consorzio, Marina Marcandino riconfermata presidente

Nel corso dell’assemblea straordinaria tenutasi ieri, venerdì 18 settembre, l’Associazione Produttori dell’Albese, Albeisa, ha modificato la propria struttura interna dando vita all’omonimo Consorzio e riconfermando alla guida Marina Marcarino, già Presidente dal 2017.

Rimarranno invariati i loghi, i marchi e gli scopi della comunicazione, ma cambia la struttura interna, che con il passaggio a Consorzio diventa più organizzata.

“Abbiamo deciso di fare una variazione sostanziale alla struttura organizzativa – spiega Marina Marcarino – per permettere al Consorzio di avere un raggio d’azione più ampio che ci consenta di implementare un numero maggiore di attività trasversali rivolte verso l’esterno”.

All’interno del nuovo consorzio il Consiglio d’Amministrazione ha visto confermare quasi per intero le cariche esistenti, con l’aggiunta di alcune figure giovani che si affacciano per la prima volta a cariche istituzionali. Il primo compito del C.d.A. sarà quello di eleggere il Vicepresidente del neonato Consorzio in occasione della prossima assemblea.

“Sono davvero piena di entusiasmo per questa giovane squadra che si è composta – commenta Marcarino – è un gruppo di persone molto coeso e con grandi affinità dal quale il Consorzio Albeisa trarrà sicuramente grande vantaggio, è un team ricco di rinnovata energia, c’è molta iniziativa e voglia di fare”.

Fanno parte del Consiglio d’Amministrazione: Marina Marcarino (Punset-Neive) -Emanuela Bolla (Borgogno Serio-Barolo) - Veronica Santero (Palladino - Serralunga d'Alba) - Luca Cravanzola (Produttori del Barbaresco - Barbaresco) - Giuseppe Negro (Negro Angelo e figli - Monteu Roero) - Marcella Bianco (Castello di Verduno - Verduno) - Andrea Delpiano (Giovanni Rosso - Serralunga d'Alba) - Alberto Burzi (Burzi Alberto - La Morra) - Alfio Cavallotto (Cavallotto Tenuta Bricco Boschis - Castiglione Falletto) - Maurizio Ponchione (Ponchione Maurizio-Govone) -Ilaria Grimaldi (fratelli Grimaldi Santo Stefano Belbo).