Anche il comune di San Michele Mondovì si unisce a Legambiente per "pulire il mondo"

Saranno due i momenti dedicati, uno per i bambini ed uno per gli adulti. Venerdì 25 settembre la cooperativa Proteo terrà una lezione per avvicinare i ragazzi delle scuole a tematiche importanti come la cura dell'ambiente e la raccolta differenziata, affinché sin da piccoli imparino l'educazione ambientale nel tenere comportamenti corretti e rispettosi verso gli altri e verso la natura.