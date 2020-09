Riaperto l’asilo nido comunale di Villanova Mondovì, “La Tana di Bocchio”

Dopo un globale rinnovamento, è stato riaperto ufficialmente nella mattinata di oggi, lunedì 21 settembre, l’asilo nido comunale di Villanova Mondovì, “La Tana di Bocchio”.



Il simbolico taglio del nastro è avvenuto alla presenza del vice sindaco Michele Pianetta e dell'assessore all'istruzione Luisella Bergerone che hanno visitato i locali guidati dai gestori della ditta “Lo Scarabocchio s.r.l.”. Chiara Orsi, Lucia Vivalda, Marco Milanese e dalle educatrici.



Per la riapertura sono stati effettuati diversi interventi per poter accogliere i bambini in uno spazio colorato e sicuro, garantendo il rispetto di tutte le normative anti Covid-19.



“La risposta dell'utenza è stata molto positiva”- commenta Michele Pianetta - “Il rinnovamento dei locali e il giardino esterno costituiscono un valore aggiunto alla struttura che al momento conta 28 bambini iscritti”.



Numeri importanti, mai raggiunti in precedenza, che si spera possano incentivare un legame intenso tra la comunità villanovese e il rinnovato nido comunale.