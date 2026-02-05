Al Liceo Arimondi-Eula di Racconigi parte il corso di informatica: competenze digitali e intelligenza artificiale

Anche quest’anno il Liceo Scientifico “Arimondi-Eula” di Racconigi arricchisce la propria offerta formativa con un’importante iniziativa rivolta agli studenti del biennio: un corso extracurricolare di informatica, pensato per rafforzare le competenze digitali di base degli alunni.

Il corso, della durata complessiva di 25 lezioni da un’ora ciascuna, si svolge in orario mattutino durante la sesta ora ed è finanziato con il progetto L’Emozione di Imparare – contributo Cassa Risparmio di Savigliano.

A partecipare sono gli studenti delle classi 1ªL e 2ªL, sotto la guida della professoressa Federica Bentivegna.

L’attività propone un approccio pratico e laboratoriale all’informatica, permettendo agli studenti di consolidare le proprie conoscenze attraverso l’uso diretto degli strumenti digitali. Durante le lezioni iniziali i liceali hanno approfondito la gestione delle risorse informatiche e l’utilizzo consapevole del pacchetto Office. Nel secondo quadrimestre l’offerta si arricchirà ulteriormente, affrontando il tema dell’intelligenza artificiale; gli studenti avranno così l’opportunità di avvicinarsi a una delle tecnologie più rilevanti del nostro tempo, senza eccessivi tecnicismi ma con attenzione alle sue potenzialità.

Il corso, accolto con grande apprezzamento da studenti e famiglie, si inserisce pienamente nella visione di una scuola orientata al futuro, promuovendo una padronanza delle tecnologie digitali oggi sempre più indispensabili sia nello studio sia nel mondo del lavoro.

L’I.I.S. Arimondi Eula nelle sedi di Savigliano e di Racconigi sarà aperta al pubblico per le iscrizioni per il prossimo anno scolastico lunedì 9 febbraio p.v. con orario 14:30-16:30.