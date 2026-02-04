Lunedì 9 febbraio porte aperte alle sedi di Savigliano e Racconigi dell'Arimondi Eula

Lunedì 9 febbraio, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, le sedi di Savigliano (piazzetta Baralis, 5) e Racconigi (piazza Muzzone, 6) dell'Istituto Arimondi-Eula saranno aperte per incontrare studenti e famiglie che desiderano aiuto per effettuare l'iscrizione alla scuola, necessitano di ulteriori informazioni sui corsi di studio (Licei, CAT, AFM, ITIS meccanica) o vogliono visitare la scuola. Le iscrizioni alle scuole per il prossimo anno scolastico si chiuderanno il 14 febbraio.

L’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi considera lo studio delle lingue come centrale nella formazione dei giovani. A tal proposito è stato confermato ed ampliato il progetto delle lezioni con un docente madrelingua nelle sedi di Savigliano e Racconigi.

Gli studenti avranno la possibilità di dialogare in lingua straniera su argomenti di studio, attualità, educazione civica. L’iniziativa vedrà l’intervento di un insegnante madrelingua inglese in tutte le classi terze della scuola e di un madrelingua francese (novità di quest’anno) – oltre a quello di inglese - nelle classi terze di ragioneria (AFM e ITRI).

L’Arimondi-Eula, per rafforzare le conoscenze, propone inoltre un “summer camp” (che in realtà si tiene anche durante l’anno scolastico), ovvero un progetto di approfondimento in lingua inglese che si svolge a scuola in orario pomeridiano con l’intervento di docenti esperte e tutor. L’iniziativa sta riscuotendo molto interesse tra gli allievi.

Sempre nell’ambito dell’apertura alla dimensione internazionale, così significativa nel mondo globalizzato di oggi, l’Arimondi-Eula prosegue il percorso legato al progetto Erasmus+. Dopo le esperienze di docenti e personale all’estero, in Islanda, Spagna e Croazia, per aggiornarsi ed innovare la didattica è ora la volta degli studenti: sono attesi nei prossimi mesi alunni di scuole bulgare e tedesche; in seguito saranno gli studenti dell’Istituto Arimondi-Eula a vivere esperienze all’estero.

Riguardo alla formazione scuola lavoro all’estero, infine, dopo il progetto che ha consentito agli alunni saviglianesi e racconigesi di effettuare due soggiorni in Irlanda, a Dublino, la scuola è in attesa della pubblicazione dei prossimi bandi per ripresentare la propria candidatura.